Belinelli e San Antonio negano i playoff ai Pelicans di Melli (Di martedì 11 agosto 2020) Importanti verdetti nella corsa playoff Nba a Ovest: vincono gli Spurs di Belinelli e tagliano fuori i Pelicans di Melli e i Sacramento Kings. Cade Memphis contro Toronto, Washington si arrende ai ... Leggi su quotidiano

sportli26181512 : NBA, Belinelli vs. Melli: è derby italiano su Sky (ore 21), e c'è anche Zion Williamson: Una sconfitta contro gli S… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Nba: #Belinelli riaccende il sogno playoff di San Antonio, #Gallinari non basta a Oklahoma City contro Memphis. #Sport… - Sport_Mediaset : #Nba: #Belinelli riaccende il sogno playoff di San Antonio, #Gallinari non basta a Oklahoma City contro Memphis.… - BasketItalyit : @marcobelinelli torna ma non gioca, vincono i @nuggets sui San Antonio @spurs e ora lotta serratissima ad Ovest… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Ottima prova di Danilo Gallinari contro i Los Angeles Lakers ?? Marco Belinelli ancora out e i San Antonio Spurs cadono c… -