Aboubakar si mette in proprio, ecco la «Lega dei braccianti» (Di martedì 11 agosto 2020) Ha scelto l’anniversario della nascita di Giuseppe Di Vittorio per lanciare il suo nuovo movimento. Aboubakar Samohoro, il sindacalista che ha lasciato da poco l’Usb e che il 5 luglio ha riunito a Roma gli Stati Popolari unendo gli «invisibili», gruppi di migranti, precari, lavoratori, disoccupati e ambientalisti, ieri ha fondato la «Lega dei braccianti» perché «la condizione di vita è assimilabile ai nostri compagni del ’900», spiega. IL «LANCIO UFFICIALE» È AVVENUTO con «la prima “Casa dei diritti e … Continua L'articolo Aboubakar si mette in proprio, ecco la «Lega dei braccianti» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

La condizione di vita da bracciante agricolo nel 2020 è al momento molto grave. I braccianti chiedono,essendo invisibili e sfruttati, al governo di aver uguale salario per uguale lavoro. Con l’agevola ...

La condizione di vita da bracciante agricolo nel 2020 è al momento molto grave. I braccianti chiedono,essendo invisibili e sfruttati, al governo di aver uguale salario per uguale lavoro. Con l'agevola ...