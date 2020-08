Yemen, 130 morti a causa delle piogge torrenziali (Di lunedì 10 agosto 2020) Nello Yemen le piogge torrenziali hanno già provocato 130 morti e danneggiato più di cinquemila edifici. La capitale Sana’a è la città più colpita dai nubifragi. La Bbc online riporta che nello Yemen, da metà luglio ad oggi, 130 persone sono morte a causa delle piogge torrenziali. I nubifragi hanno colpito principalmente la capitale Sana’a. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Le forti piogge che hanno colpito lo Yemen hanno distrutto le case di mattoni del centro storico di Sana’a. Brutte notizie in arrivo dallo Yemen. Le forti piogge che in queste ore si sono abbattute su ...Le piogge torrenziali che si stanno abbattendo sullo Yemen da luglio, hanno causato almeno 130 morti e devastazione, in particolare nel centro storico della capitale Sana’a, patrimonio mondiale dell’U ...