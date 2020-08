Tunnel dello Stretto, il Ministero conferma: “in corso analisi tecnica del progetto di Giovanni Saccà”. Ecco cosa prevede [RENDERING] (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo l’annuncio di Conte il tema del Ponte sullo Stretto è diventato nuovamente all’ordine del giorno. E’ in corso l’analisi tecnica di una proposta progettuale ricevuta dal Mit sul Tunnel fra la Calabria e la Sicilia, lo si apprende da fonti del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che fanno sapere come sul progetto sia impegnata la struttura tecnica di missione del dicastero. L’idea di un Tunnel sullo Stretto, al posto di un ponte, è stata ipotizzata ieri dal premier, Giuseppe Conte, che ha parlato di “un miracolo di ingegneria, una struttura leggera ed ecosostenibile e nel caso anche sottomarina”. IL progetto RACCONTATO DAL SUO ... Leggi su meteoweb.eu

C'è già un progetto per realizzare un tunnel sotto lo stretto di Messina - come ipotizzato dal premier Giuseppe Conte - in alternativa al ponte tra la città siciliana e Reggio Calabria. Lo ha presenta ...