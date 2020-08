Tuffi, anche la Dallapè abbandona il sogno Tokyo '21: 'Largo a Bertocchi-Pellacani, ma non mi ritiro' (Di lunedì 10 agosto 2020) Prima Tania Cagnotto, ora Francesca Dellapè . Dopo un argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, nei 3m sincro,, due argenti ai Mondiali nel 2009 e 2013, sempre nei 3m sincro, e otto ori agli ... Leggi su leggo

sa_ambro : RT @GolDiTacco: Ciao Tania, ciao Regina: anche la Juventus ti saluta - sampeimuja : @Defcon1979 che poi hai il terrazzo, il mare sotto, potevi anche tu diventare campionessa di tuffi.. pigra! - DGJjUVENTINODOC : RT @GolDiTacco: Ciao Tania, ciao Regina: anche la Juventus ti saluta - framal_13 : @JCTweet_ Anche i tuffi sono uno sport....hai ragione anche tu. A ragione è de sciem - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Tuffi, anche la Dallapè abbandona il sogno Tokyo '21: «Largo a Bertocchi-Pellacani, ma non mi ritiro» -

Ultime Notizie dalla rete : Tuffi anche

Francesca Dallapè, trentina, 34 anni, è l’altra metà della coppia agonistica con Tania Cagnotto. «Gareggiare a Tokyo da mamme era il nostro sogno. Per lanciare un messaggio positivo: anche con i figli ...Si tuffa nel Po per salvare il suo cane: è morto così un uomo di 42 anni. Inutile l'intervento degli amici e il trasporto in ospedale. si tuffa nel Po per salvare cane Si tuffa nel fiume Po per salvar ...