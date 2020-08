Tenta di strangolare la moglie, ma passa un'altra coppia e dà l'allarme: arrestato (Di lunedì 10 agosto 2020) Un romeno di 48 anni ha cercato di strangolare la moglie 39enne ucraina nella notte di ieri, domenica 9 agosto 2020, in corso Trattati di Roma, che costeggia il parco Ruffini che in quel momento era ... Leggi su torinotoday

Un romeno ha cercato di strangolare la moglie ucraina nella notte di ieri, domenica 9 agosto 2020, in corso Trattati di Roma, che costeggia il parco Ruffini che in quel momento era del tutto isolato.Per due volte ha cercato di strangolare la compagna per la strada che voleva lasciarlo ma alcuni residenti l'hanno visto dalle finestrte e hanno chiamato la polizia, che è arrivata in tempo per salvar ...