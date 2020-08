Sindacati militari, la legge approvata (con l’inciucio) è un’occasione sprecata (Di lunedì 10 agosto 2020) Nel Belpaese esiste una innata propensione dei “progressisti” a esprimere politiche conservatrici e a inciuciare con le forze reazionarie. Questo determina inevitabilmente una “aporia della democratizzazione”, per l’assenza di una vera alternanza. Abbiamo tutta una letteratura su questo argomento avvincente, che parte dalle origini dello Stato unitario. Si tratta di quel “trasformismo” che costituisce una costante della storia nazionale, da Agostino Depretis ai nostri giorni. Antonio Gramsci spiegò come lo stesso Risorgimento si realizzò sotto l’egemonia dei “moderati” e che dopo il 1876 “il così detto “trasformismo” non è stato che l’espressione parlamentare di questa azione egemonica intellettuale, morale e politica”. La “sinistra storica” fece politiche di ... Leggi su ilfattoquotidiano

