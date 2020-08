Scontri in Bielorussia: Lukashenko trionfa con l’80% dei voti e il paese sprofonda nel caos (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo 26 anni si riconferma al potere il presidente uscente Alexander Lukashenko. L’ombra dei brogli getta nel caos la capitale bielorussa e apre il dibattito in sede europea. I primi risultati parziali danno il presidente in carica riconfermato con oltre l’80% dei voti, dopo i discussi sondaggi che lo avevano dato sotto il 3%. Le … L'articolo Scontri in Bielorussia: Lukashenko trionfa con l’80% dei voti e il paese sprofonda nel caos NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

