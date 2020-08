Roma, paura in piazza dei Cinquecento: con una bottiglia rotta minaccia i passanti e aggredisce poliziotto (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, paura in centro. A passeggio con una bottiglia di vetro rotta in piazza dei Cinquecento, a pochi passi dalla stazione Termini, ha minacciato i passanti scagliandosi contro un poliziotto del ... Leggi su leggo

paolorm2012 : Ostia, torna la paura del virus: «Quei giovani tornati da Malta erano vicini a noi» - Paola55459402 : RT @rep_roma: Ostia, lettini ammassati ma nessun controllo. 'Ferragosto fa paura' [di FEDERICA ANGELI] [aggiornamento delle 08:21] https://… - stormi1904 : RT @rep_roma: Roma, fiamme e paura: “Incendio partito dal campo rom” [di RORY CAPPELLI E FLAMINIA SAVELLI] [aggiornamento delle 20:00] http… - zazoomblog : Roma paura a Termini: con una bottiglia rotta minaccia i passanti e aggredisce poliziotto - #paura #Termini:… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma paura Roma, paura in piazza dei Cinquecento: con una bottiglia rotta minaccia i passanti e aggredisce poliziotto Leggo.it PADRENOSTRO: il film di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino in concorso alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

PADRENOSTRO, diretto da Claudio Noce con Pierfrancesco Favino in concorso alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, uscirà nelle sale italiane il 24 settembre 2020 distribuito ...

Paura al bancomat: accoltellato al collo mentre versa denaro in banca, ferito 44enne

Paura ad un bancomat di via Cassia dove un uomo è stato accoltellato al collo mentre stava versando denaro in banca. Vittima un cittadino italiano di 44 anni preso di mira nella mattinata di domenica ...

PADRENOSTRO, diretto da Claudio Noce con Pierfrancesco Favino in concorso alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, uscirà nelle sale italiane il 24 settembre 2020 distribuito ...Paura ad un bancomat di via Cassia dove un uomo è stato accoltellato al collo mentre stava versando denaro in banca. Vittima un cittadino italiano di 44 anni preso di mira nella mattinata di domenica ...