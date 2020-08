Robbiani, il burqa e i sacchi dell’immondizia. Il ministero pubblico: “Non è reato” (Di lunedì 10 agosto 2020) Ci sono voluti sei anni per stabilire il decreto di abbandono nei confronti di Massimiliano Robbiani Leggi su media.tio.ch

A sei anni dal post su Facebook che rappresentava due donne in burqa accanto ad altrettanti sacchi della spazzatura e dal commento «trova le differenze», il procuratore pubblico ticinese Pablo Faeh ha ...Massimiliano Robbiani non sarà perseguito per discriminazione razziale e perturbamento della libertà di credenza e di culto. Lo ha deciso il procuratore pubblico Pablo Fäh, che ha firmato un decreto d ...