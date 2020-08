Rita Pavone, la drammatica confessione: “Io salvata da un angelo” (Di lunedì 10 agosto 2020) Quando ha dovuto affrontare un delicato intervento all’aorta, Rita Pavone ha temuto il peggio. Ma in suo soccorso è arrivato un aiuto speciale… Quella di Rita Pavone è stata una vita sempre sotto i riflettori del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, ma non immune da difficili momento di “buio”. Lo ha raccontato lei stessa tempo … L'articolo Rita Pavone, la drammatica confessione: “Io salvata da un angelo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

_Techetechete : Ed ecco che tra una moltitudine di cantanti si fece largo una donna di nome Pavone... Stasera i 40 minuti della pu… - miricordodime : Che noia . Come direbbe Rita Pavone 'niente, qui non succede proprio niente '#circozzi - UffPost : RT @charliecarla: Stasera a Techetè l'immensa e rockissima @Rita_Pavone_ per cui scrissi questa canzone, bellissima e intensa: 'Appassiona… - likemybeatz : @PianiMino @Corriere Peró poi quando cacciano la cuccarini per palese incompetenza o rita pavone spara boomerate pa… - CIsmaele : RT @charliecarla: Stasera a Techetè l'immensa e rockissima @Rita_Pavone_ per cui scrissi questa canzone, bellissima e intensa: 'Appassiona… -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Pavone Rita Pavone/ 'Dopo il Covid le persone cattive lo sono ancora di più' (Techetechetè) Il Sussidiario.net Morte Franca Valeri: “Ha vissuto tanto perché è stata molto amata”, il ricordo di amici e colleghi

Nelle ore successive all'annuncio della scomparsa di Franca Valeri, i profili Twitter dei personaggi italiani si sono letteralmente riempiti di messaggi di cordoglio e di celebrazione di una delle att ...

Rita Pavone/ “Dopo il Covid le persone cattive lo sono ancora di più” (Techetechetè)

Il successo di Rita Pavone è innegabile. 60 anni di carriera e milioni di dischi venduti in tutto il mondo grazie a canzoni senza tempo che l’hanno consacrata una delle artiste di maggior successo del ...

Nelle ore successive all'annuncio della scomparsa di Franca Valeri, i profili Twitter dei personaggi italiani si sono letteralmente riempiti di messaggi di cordoglio e di celebrazione di una delle att ...Il successo di Rita Pavone è innegabile. 60 anni di carriera e milioni di dischi venduti in tutto il mondo grazie a canzoni senza tempo che l’hanno consacrata una delle artiste di maggior successo del ...