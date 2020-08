Rassegna Stampa. I titoli dei principali giornali (Di lunedì 10 agosto 2020) I titoli di apertura dei principali giornali IL TEMPO Cacciateli! Tre deputati della Lega, un grillino e un renziano hanno fatto domanda all’Inps per il sussidio di 600 euro Uno schiaffo ai comuni mortali che di quei soldi hanno veramente bisogno. Fuori i nomi, e poi fuori loro. IL MESSAGGERO “Test a chi torna dalle vacanze” Il Lazio pronto a fare da apripista dopo i contagi tra i giovani tornati dalle mete europee a rischio Zingaretti: “Facciamoli in tutta Italia”. Miozzo (Cts): “Il governo puo’ decidere la quarantena” LA REPUBBLICA Virus, i divieti di agosto Stretta anti contagi al Viminale. Regioni e Comuni su spettacoli notturni e sulla movida nei locali I volontari della protezione civile per controllare le spiagge. Appello ai giovani dopo il picco di casi Scuola, bandi per 20 mila ... Leggi su romadailynews

DiMarzio : Buonanotte con le #primepagine in edicola oggi - KattInForma : Catholic Redirect News: È morto p. Boris Bobrinskoy, grande teologo russo in Europa - KattInForma : Catholic Redirect News: Libano: il sabato della rabbia, migliaia di nuovo in piazza al grido di “rivoluzione” - KattInForma : Catholic Redirect News: ASIA/LIBANO - Patriarca Rai: A Beirut 'esplosione misteriosa'.Chiediamo aiuto a tutti, fuo… - KattInForma : Catholic Redirect News: Scenari da guerra civile abortita: rivolte, incendi, uccisioni -