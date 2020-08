PS5 punta su feedback aptico e immersività perché 'PS4 è praticamente il massimo dell'esperienza audiovisiva' (Di lunedì 10 agosto 2020) Il CEO di Immersion, la società dietro la tecnologia basata sul feedback aptico del controller DualSense di PlayStation 5, ha spiegato dell'attenzione di Sony per l'immersività della prossima generazione di console.Molto è stato scritto sul controller DualSense ed a quanto pare, i feedback tattici al suo interno offriranno una nuova esperienza senza precedenti in modo da immergersi ancora di più nel gameplay. Parlando con gli investitori durante la conference call di Immersion, il CEO Ramzi Haidamus ha parlato del controller DualSense e di come crede che Sony si sia concentrata sulla nuova tecnologia tattile grazie a PS4 che offre già un'esperienza audiovisiva davvero eccezionale, ... Leggi su eurogamer

