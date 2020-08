Perché oggi non va in onda DayDreamer – Le Ali del Sogno? La decisione Mediaset (Di lunedì 10 agosto 2020) Arriva lo stop per DayDreamer – Le Ali del Sogno Arrivano delle notizie poco positive per i numerosi telespettatori di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Ebbene sì, dopo due mesi ininterrotti di programmazione la soap opera turca con Demet Ozdemir e Can Yaman si è presa una settimana di pausa. Infatti, da oggi lunedì 10 agosto a venerdì 14 agosto 2020 non andranno in onda le puntate inedite su Canale 5. Al suo posto, verranno proposti due episodi de Il Segreto, lo sceneggiato iberico che da qualche settimane viene riproposto in replica nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset. Vista l’assenza della serie che parla della storia d’amore tra Can e Sanem, le vicende ambientate a Puente Viejo andranno in ... Leggi su kontrokultura

