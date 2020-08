Mancini: «Ero certo che la Juve avrebbe passato il turno. Atalanta? Può arrivare in fondo» (Di lunedì 10 agosto 2020) Roberto Mancini, ct della Nazionale ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport di Juve e Atalanta. Le sue parole Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini ha commentato l’eliminazione della Juve e il match che attende l’Atalanta in Champions League. Le sue parole. ELIMINAZIONE Juve – «Ero sicuro che avrebbe passato il turno. Ma è stato un anno terribile, imprevedibile, difficile soprattutto per chi ha cambiato strada, come la Juve. Sarri non è riuscito a realizzare fino in fondo il suo calcio. Il Lione ha goduto del riposo e si è presentato a Torino con più gambe della Juve, ... Leggi su calcionews24

Roberto Mancini, ct della Nazionale ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport di Juve e Atalanta. Le sue parole Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini ha commentato l’elimin ...

Roberto Mancini, ct della Nazionale ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport di Juve e Atalanta. Le sue parole Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini ha commentato l'elimin ...