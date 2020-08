Mancini: “Conte con il gioco più europeo. Europa League? L’Inter può arrivare in fondo” (Di lunedì 10 agosto 2020) Roberto Mancini sul cammino delle italiane in Europa Lunga intervista concessa da Roberto Mancini alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del cammino europeo delle squadre italiane. “Ero sicuro che la Juventus avrebbe passato il turno. Ma è stato un anno terribile, imprevedibile, difficile soprattutto per chi ha cambiato strada, come la Juve. Sarri non è riuscito a realizzare fino in fondo il suo calcio”. Tutte le squadra italiane, in generale, hanno reso in coppa meno del previsto.Sì, mi aspettavo di più anch’io. Ma sottolineo ancora l’eccezionalità della stagione che ha reso tutto imprevedibile. Sembrava che le squadre francesi, senza campionato, avrebbero sofferto. E invece il Lione ha goduto del riposo e si è presentato a Torino con ... Leggi su intermagazine

