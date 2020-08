Maifredi: “Chi fa l’allenatore della Juventus deve solo prendere la squadra e portarla avanti” (Di lunedì 10 agosto 2020) L’ex tecnico dell Juventus, Luigi Maifredi, intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su ‘Radio Punto Nuovo’, è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina bianconera: “Ai miei tempi dovevo creare qualcosa di nuovo, quelli che si accingono a fare gli allenatori della Juve devono soltanto prendere la squadra e portarla avanti: esperienza non paragonabile. Progettarono, senza chiedermi, la cena di fine anno dopo la partita col Cagliari. I miei giocatori sparirono dalla partita e pareggiammo, andai da Montezemolo e dissi di cercare qualcun altro, avevano fatto qualcosa senza chiedere e mi diede fastidio”. “Durante un derby di ritorno, dissi ai ragazzi che non ci sarei stato l’anno dopo e gli chiesi come ... Leggi su sportface

