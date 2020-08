Lo stop alle cartelle e ai pignoramenti degli stipendi nel Decreto Agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Sole 24 Ore oggi che nel Decreto Agosto c’è lo stop a otto milioni di cartelle e ai pignoramenti degli stipendi. Il punto di caduta scelto dal Governo è stato il 15 ottobre. In pratica un mese e mezzo in più rispetto alla scadenza del 31 Agosto che era stata fissata dal Decreto Rilancio. Un mese e mezzo in più destinato a far lievitare ulteriormente il numero di cartelle in stand by rispetto alle precedenti stime di 6,7 milioni. In questo modo si dovrebbe addirittura sfondare – secondo le proiezioni del Sole 24 Ore del Lunedì sulla base dei dati agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) – il ... Leggi su nextquotidiano

FotoPrivate3 : RT @pettymagpie: Fammi quello che il turchese fa alle bionde. Ancora viva! Don't stop me! - SiciliaReporter : Palermo, migranti fuggiti:Candiani e Anello “Lamorgese umilia la Sicilia, stop alle fughe quotidiane” - BiscontiSilvia : Bravo ma anche le discoteche all'aperto (quasi tutte in estate) sono pericolose se stanno tutti ammassati eh… - teodora_neri : @ricpuglisi Ricordo le parole di Conte per spiegare lo stop dell’adeguamento ISTAT alle pensioni... “ si tratta di… -

Ultime Notizie dalla rete : stop alle Stop alle bevande alcoliche da asporto: nuova ordinanza per le attività commerciali TuttOggi Imola, a Tgcom24 la campana di origini magrebine rimasta senza casa: "Mi è stata negata perché ritenuta straniera"

Per via dello stop alle visite per coronavirus, infatti, non lo vedevano da un po'. E così, facendo varie telefonate ai contatti consigliati dalla clinica, aveva finalmente trovato la stanza, tra ...

GP Silverstone: vince Verstappen c

Dovevano essere due Gran Premi dominati dalla Mercedes quelli disputati sulla pista di Silverstone il 2 agosto e oggi, 9 agosto, e invece si sono registrate due gare quanto mai incerte per via degli p ...

Per via dello stop alle visite per coronavirus, infatti, non lo vedevano da un po'. E così, facendo varie telefonate ai contatti consigliati dalla clinica, aveva finalmente trovato la stanza, tra ...Dovevano essere due Gran Premi dominati dalla Mercedes quelli disputati sulla pista di Silverstone il 2 agosto e oggi, 9 agosto, e invece si sono registrate due gare quanto mai incerte per via degli p ...