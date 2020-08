Libano, l’intero governo ha rassegnato le dimissioni (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago – Il governo libanese del premier Hassan Diab “ha rassegnato le sue dimissioni”. Ad annunciarlo alla stampa è stato il ministro della Salute, Hamad Hasan, nel lasciare la riunione odierna dell’esecutivo. Lo stesso Hasan ha specificato ai giornalisti che “le dimissioni non sono un modo per fuggire dalle responsabilità”. Al contempo però sono tutto tranne che un fulmine a ciel sereno. Erano nell’aria da diverse giorni e nelle ultime ore la percezione che l’annuncio fosse imminente era cresciuta dopo le dimissioni del ministro dell’Informazione, Manal Abdel Samad e di quello dell’Ambiente, Demianos Qattar. Entrambe precedute da quelle del titolare delle Finanze, Ghazi Wazni e della Giustizia, Marie-Claud Najm. Un ... Leggi su ilprimatonazionale

