Le radici e le ali sui Monti Sibillini con Fabrizio Farinelli (Di lunedì 10 agosto 2020) L’altro giorno sono finito con una ruota in un fosso. In una mulattiera. Sui Monti Sibillini. Un’esperienza abbastanza agghiacciante, perché sulle prime ho temuto di aver rotto l’asse. E perché se finisci con una ruota in un fosso in una mulattiera, anche un cittadino impenitente come me lo sa, è difficile uscirne fuori da soli. La ruota, nello specifico una delle ruote posteriori, e io ho una macchina a trazione posteriore, girava a vuoto, con conseguente puzza di bruciato, la frizione, l’altra ruota, sa il cazzo. Come in una metafora dell’attuale condizione italiana, sono passati da quelle parti alcuni nostri compatrioti. Una famiglia di veneti, non me ne vogliano, ha parcheggiato in una radura a pochi metri da me, e dalla mia famiglia, scesa dall’auto, tutti piuttosto agitati, e si ... Leggi su optimagazine

wangyuls : come l'aereo ?? ha le sue ali ???? per non cadere ?? l'albero ?? le sue radici per non seccare ?? io ho te ?? per non mor… - Cartoline2 : ?? FELICE #LUNEDI'! Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. Dalai Lama.… - Silver72725560 : RT @AlterHeidi: Radici e ali. Ma che le ali mettano radici e le radici volino... Juan Ramón Jiménez #MiRacconto ad occhi chiusi... Hayao… - CasaLettori : RT @AlterHeidi: Radici e ali. Ma che le ali mettano radici e le radici volino... Juan Ramón Jiménez #MiRacconto ad occhi chiusi... Hayao… - AlterHeidi : Radici e ali. Ma che le ali mettano radici e le radici volino... Juan Ramón Jiménez #MiRacconto ad occhi chiusi..… -

Ultime Notizie dalla rete : radici ali Le radici e le ali sui Monti Sibillini con Fabrizio Farinelli OptiMagazine Le “Radici musicali“ da Gabrieli a Lucchesi

Concerto del Quartetto d’Archi “Kairosflorence“ nella Pieve di San Michele a Corsanico. In programma brani settecenteschi.

Il 6 agosto c'è la Festa delle Radici. Giovinazzo torna città simbolo degli emigrati

Giovinazzo torna ad essere la città simbolo e di riferimento per gli emigrati pugliesi sparsi in tutto il mondo. L'anno scorso si svolse l'edizione zero di ' That's Amore, quest'anno la festa torna ma ...

Concerto del Quartetto d’Archi “Kairosflorence“ nella Pieve di San Michele a Corsanico. In programma brani settecenteschi.Giovinazzo torna ad essere la città simbolo e di riferimento per gli emigrati pugliesi sparsi in tutto il mondo. L'anno scorso si svolse l'edizione zero di ' That's Amore, quest'anno la festa torna ma ...