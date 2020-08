Injustice 3 con gli eroi di Watchmen è l'incredibile rumor lanciato da Bosslogic (Di lunedì 10 agosto 2020) Il DC FanDome è in arrivo il 22 agosto e sembra già avere una solida lista di reveal. Rocksteady Studios ha confermato il suo gioco Suicide Squad in un nuovo tweet con un teaser. Sono circolate anche voci sul nuovo gioco Batman di WB Games Montreal e, più recentemente, su Injustice 3 di NetherRealm.Injustice 3 è forse il più interessante tra i rumor, perché se ne parla da pochissimo. Tom Taylor, che ha scritto la serie di fumetti Injustice, ha iniziato a twittare le lettere del gioco poco tempo fa. Nel frattempo, è stato confermato che Ed Boon di NetherRealm Studios parteciperà al DC FanDome. Ad aggiungere ulteriore benzina al fuoco è un tweet di Bosslogic con una sospetta ... Leggi su eurogamer

