Il Ticino torna a scuola, «ma le lacune non mancano» (Di lunedì 10 agosto 2020) Il SISA prende posizione: per una scuola davvero normale occorre annullare le disparità e introdurre misure di sostegno. Leggi su media.tio.ch

BELLINZONA - Il Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti (SISA) ha preso atto «con relativa soddisfazione» dell’odierna decisione del Consiglio di Stato relativa al rientro scolastico, graz ...

Secondo il Sisa il ritorno della scuola in presenza è positiva, ma ci sono ancora importanti lacune da colmare: mascherine gratis e corsi di recupero pubblici Bene che si torna a scuola, ma ci sono "a ...

