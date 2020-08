I soldi, se hai la sfiga di non ereditarli, devi pretenderli (Di lunedì 10 agosto 2020) Se fossi ricca, lavorerei? È la domanda che mi faccio più spesso, non avendo evidentemente interrogativi meno oziosi con cui intrattenermi. La mia metà pigra dice che figuriamoci: chi te lo fa fare, per quale ragione, per ambizione no, io ambisco solo al denaro, per noia nemmeno, ho un sacco di romanzi da leggere e una capacità innata di perdere tempo. La mia metà sana di mente dice di sì, chi non lavora in genere ha nervi persino più instabili dei miei, i ricchi di seconda generazione soffrono di fragilità psichiche che chi ha costruito patrimoni non ha mai avuto tempo di permettersi. Madonna ha messo su Instagram un video, e come ogni volta l’ho guardato con esasperazione. C’era lei su un divano, e al suo fianco Diablo Cody con un computer, pare stiano scrivendo una sceneggiatura insieme. Madonna ... Leggi su linkiesta

Ola Kallenius vuole chiudere il nuovo contratto con Hamilton, ma Leiwis non è intenzionato ad accettare un anno di accordo più delle opzioni. Non sono i soldi a ritardare la firma, ma la durata del ma ...

I 5 deputati con il bonus Inps: lo schiaffo degli insaziabili

Neanche l’immenso onorevole diccì Giovanni Alterio, che un giorno si mangiò alla buvette 24 panini e 5 crocchette di riso innaffiati da bottiglie d’acqua e limonata, era mai stato così ingordo. Come h ...

