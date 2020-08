Foggia, assalto a un portavalori: chiodi, spari e fuoco tra le auto (Di lunedì 10 agosto 2020) assalto a portavalori sulla A14 Bologna-Taranto, dove è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Foggia ed il bivio con la A16 in entrambe le direzioni. La causa è una tentata rapina avvenuta all'altezza del km 591,700. Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, dei Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bari di autostrade per l'Italia. Si registrano 3 Km di coda. Gli investigatori sono alla ricerca dei malviventi che hanno sparato colpi di arma da fuoco contro il blindato e gettato chiodi sull'asfalto per fermare il mezzo. Proprio pochi giorni fa si è verificato un caso analogo, sempre lungo l'autostrada A14 e ... Leggi su liberoquotidiano

Corriere : Foggia, assalto a portavalori: A14 bloccata. Sparatoria e auto incendiate in autostrada - MediasetTgcom24 : Assalto a un furgone portavalori nel Foggiano, A14 bloccata #foggia - micheled2869 : RT @_DAGOSPIA_: ASSALTO A UN FURGONE PORTAVALORI LUNGO L'AUTOSTRADA 14, DOPO L'USCITA DI CERIGNOLA EST - Gianmar26145917 : RT @noitre32: Foggia, Far West in autostrada: assalto armato a un portavalori - akille15 : -