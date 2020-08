Fast & Furious Crossroads è 'il peggior gioco dell'anno' (Di lunedì 10 agosto 2020) Le prime recensioni di Fast & Furious Crossroads sono state pubblicate dopo l'uscita del gioco la scorsa settimana, ognuna delle quali offre un verdetto estremamente critico sul gioco, mostrato ai The Game Awards dello scorso anno.Tra le recensioni troviamo anche quella dei colleghi di Eurogamer.net che definiscono il gioco di Bandai Namco "un incidente d'auto" che è "così semplice, così privo di rifiniture e così pieno di sviste ed errori fondamentali che bisogna chiedersi quale calamità abbia colpito il suo sviluppo".Anche Push Square ha assegnato al gioco un punteggio di 3/10, definendolo "privo di ogni punto di forza, dal gameplay superficiale ... Leggi su eurogamer

Il colosso americano dei fast-food, McDonald’s, ha annunciato di aver intrapreso un’azione legale contro il suo ex amministratore delegato, Steve Easterbrook, accusandolo di aver nascosto delle relazi ...

