F1, GP Spagna Barcellona 2020: orari e tv delle qualifiche di sabato 15 agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) Ferragosto con la Formula 1. A causa della situazione del tutto eccezionale dovuta alla pandemia da Covid-19, il Mondiale 2020 della classe regina non si ferma nemmeno a Ferragosto dove, sabato 15 agosto, è in programma una giornata piuttosto importante per il Gran Premio di Spagna. Alle ore 12:00 il via alla terza e ultima sessione di prove libere poi dalle 15:00 lo start delle qualifiche che assegneranno la pole e formeranno la griglia di partenza. Le FP3 e le qualifiche del GP di Spagna verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv. Le qualifiche verranno inoltre trasmesse in differita dal canale TV8 a ... Leggi su sportface

GP SPAGNA IN TV La vittoria di Max Verstappen nel rovente secondo Gp di Silverstone ha in qualche modo riaperto giochi che sembravano abbondantemente chiusi dopo i primi quattro appuntamenti della sta ...

Dopo il doppio appuntamento in terra britannica, la Formula 1 vola in Catalogna in occasione del Gran Premio di Spagna. Semaforo verde al Montmelò (Barcellona) venerdì 14 agosto con la prima giornata ...

