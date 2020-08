Dl agosto: Arleo, 'bene fiscalità vantaggio al Sud ma servono finanziamenti imprese' (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Labitalia) - "Ben venga la fiscalità agevolata per il costo del lavoro nel meridione, promossa dal ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, a condizione che sia resa strutturale e si accompagni al finanziamento agli investimenti delle imprese". Lo dichiara all'Adnkronos/Labitalia Giuseppe Arleo, coordinatore dell'Osservatorio per la ricostruzione economica dopo Covid-19 di Competere.eu, nell'analizzare le misure previste dal decreto agosto approvato dal consiglio dei ministri venerdì sera. "Agire sul costo del lavoro - spiega - come previsto nel dl agosto è sicuramente una operazione molto importante, perché produrrà risultati nel breve termine, in attesa degli effetti che altri incentivi avranno sugli investimenti. L'obiettivo è di salvaguardare ... Leggi su iltempo

