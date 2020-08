Coronavirus, altri 259 casi e 4 morti (Di martedì 11 agosto 2020) (Adnkronos) – Rallentano, ma non si fermano i contagi da in Italia. Sono 259 i nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 250.825 da inizio emergenza, e 4 i morti. E’ quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute consultabile sul sito della Protezione Civile. Il numero totale delle vittime da inizio emergenza è stato di 35.209. Da ieri i guariti sono stati 150 per un numero complessivo da inizio emergenza di 202.248. Sono 46 le persone in terapia intensiva, una in più rispetto a ieri. A zero contagi da ieri Molise, Basilicata e Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda le regioni con più contagi, l’Emilia-Romagna (39) precede il , la Sicilia (32) e la Lombardia (31). Sono 26.432 i tamponi fatti nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 7.276.276 da inizio emergenza. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu

Sale di una unità sia il numero di contagi sia il numero di ricoveri ospedalieri in Trentino secondo il rapporto Covid 19 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. La notizia riportata su altri ...

L’epidemia di Covid-19, che dall’inverno scorso ha colpito duramente il nostro Paese causando oltre trentacinquemila vittime, circa la metà delle quali in Lombardia, ci ha proiettato tutti inaspettata ...

