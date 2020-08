C’è un verbale del Cts che chiede il lockdown totale in tutta Italia: è del 10 marzo (Di lunedì 10 agosto 2020) La polemica di più ampio respiro, nella scorsa settimana, ha riguardato la decisione del governo di imporre il lockdown totale in tutta Italia, dopo la pubblicazione – chiesta e ottenuta dalla Fondazione Luigi Einaudi – dei verbali del Comitato tecnico-scientifico nei giorni dell’emergenza. In modo particolare, sono stati pubblicati soltanto alcuni di questi documenti redatti nei mesi più complessi per la gestione della crisi coronavirus. Le polemiche politiche ruotano intorno al verbale del 7 marzo, quando il Cts intravedeva due tipologie di misure: una più drastica per i paesi e le regioni più colpiti, un’altra per il resto d’Italia. LEGGI ANCHE > Verbali Cts, la Fondazione Einaudi pubblica i verbali ... Leggi su giornalettismo

