Buon compleanno a Lorella Cuccarini: 55 anni nei panni di una bionda (Di lunedì 10 agosto 2020) Auguri a Lorella Cuccarini che, molto prima di giurare amore eterno al marito Silvio Testi con cui è sposata dal 1991, si è legata dal punto di vista tricologico-sentimentale al biondo forever. Lei, naturalmente, UDITE UDITE, rosso rame, è praticamente, invece, color oro da una vita. Ok, Lorella ha anche una pelle da bambola che sfida le leggi del tempo, luminosa e radiosa oggi come 35 anni fa, quando ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Il suo segreto, come lei stessa ha svelato, è una buona crema nutriente tutte le sere prima di dormire che stende da quando avevo vent’anni. Ma il suo beauty signature assoluto, che la identifica nei secoli dei secoli, è la chioma biondissima. No biondo, no Cuccarini, insomma. Un po’ come le colleghe Carrà e la nemicamatissima Heather Parisi, con cui al momento condivide esclusivamente quest’addiction. Leggi su vanityfair

Cinquantacinque anni il 10 agosto e portatrice sana di bionditudine in 50 sfumature: Lorella Cuccarini, tra polemiche social ed eterna rivalità con la nemica (amatissima) Heather Parisi, è ancora la p ...

I 55 anni di Lorella Cuccarini. Dalla più amata dagli italiani alla più controversa

Lorella Cuccarini, la più amata dagli italiani (ancora?), compie 55 anni. Quest’anno sarà un compleanno un po’ amaro visto l’addio a La vita indiretta dopo una stagione complicata a causa dell’emergen ...

