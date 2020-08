Aversa, scippata e trascinata per metri: 39enne in ospedale con trauma cranico (Di lunedì 10 agosto 2020) Drammatica rapina ad Aversa nella giornata di sabato. Una donna di 39 anni, D.V.S., è stata derubata e trascinata per metri da una coppia di ladri che le hanno scippato la borsa. La vicenda si è consumata in via Galilei. La vittima ha lanciato un appello via social per ottenere la restituzione dei documenti. Aversa, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

