“Aiutiamo i bimbi malnutriti, non i migranti palestrati” – Anzi no (Di lunedì 10 agosto 2020) Ci sono persone talmente fissate con gli immigrati che riuscirebbero a inserirli anche in un discorso in cui si parla di scopa all’asso. Talvolta si dichiarano esplicitamente razzisti, senza mezzi termini. Il più delle volte, però, mettono le mani avanti asserendo di non essere assolutamente razzisti, ma… Quei “ma” sono solitamente accompagnati da una sana dose di benaltrismo, quel fenomeno grazie al quale c’è sempre qualcosa di più importante e urgente da fare rispetto a ciò di cui si sta parlando. Per cui, sotto le richieste di aiuto economico da parte di enti come UNICEF o Save The Children, non è raro trovare commenti nei quali viene sottolineato come anche in Italia ci siano tanti poveri, terremotati, eccetera. “Aiutate prima gli italiani”, disse colui che probabilmente per gli italiani non ... Leggi su giornalettismo

