Vanessa e Jordan, figli Luciana Littizzetto: le grandi difficoltà per averli

Vanessa e Jordan sono i due figli non biologici della comica torinese, adottati dopo una lunga trafila burocratica insieme all'ex compagno. "I figli non sono venuti, non era destino. Il desiderio di maternità non era così pressante, non mi sono sentita di affrontare le pratiche di inseminazione. Ero una donna abbastanza serena e contenta, però …

Vanessa e Jordan sono i due figli non biologici della comica torinese, adottati dopo una lunga trafila burocratica insieme all’ex compagno. “I figli non sono venuti, non era destino. Il desiderio di m ...

Davide Graziano, ex compagno Luciana Littizzetto: un addio sofferto

Davide Graziano è l’ex compagno di Luciana Littizzetto e dopo vent’anni di relazione e due figli si sono lasciati. La comica torinese ha dichiarato, nonostante sia particolarmente legata alla sua vita ...

