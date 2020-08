Valentina Dallari finisce in ospedale: grande paura per l’ex tronista di Uomini e Donne (Di domenica 9 agosto 2020) Valentina Dallari in ospedale: il motivo grande paura per Valentina Dallari, l’ex tronista di Uomini e Donne originaria del capoluogo emiliano. La ragazza che anni fa ha sofferto di anoressia, qualche ora fa ha avuto un attacco di panico e subito dopo ha perso i sensi. Svenendo la deejay ha sbattuto la testa sul tavolo presente nel giardino dell’abitazione dove vive. A quel punto l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi è stata portata al pronto soccorso, come lei stessa ha mostrato sul suo account Instagram. Con delle Stories la ragazza ha svelato ai follower cosa le era accaduto. Dopo una serie di accertamenti, la Dallari è stata dimessa. Per fortuna non ... Leggi su kontrokultura

GossipItalia3 : Valentina Dallari, sviene per un attacco di panico: «Ho un bernoccolo che sfoggerò con stile» #gossipitalianews - Notiziedi_it : Uomini e Donne, Valentina Dallari ricoverata: cade e batte la testa - granato_serena : #Uominiedonne - L'ex tronista #ValentinaDallari ha fatto sapere su Instagram che i controlli medici dopo lo svenime… - zazoomblog : Valentina Dallari è in ospedale: le condizioni dell’influencer - #Valentina #Dallari #ospedale: - IncontriClub : Valentina Dallari ricoverata in ospedale -