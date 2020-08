Salvini: “Il Governo ha mentito all’Italia. Vogliamo vivere” (Di domenica 9 agosto 2020) L’attacco di Salvini al Governo sul lockdown: “L’Italia ha bisogno di lavorare, amare, incontrarsi”. ROMA – Nuovo attacco di Matteo Salvini al Governo sul lockdown. In un incontro a Viareggio, in provincia di Lucca, il leader della Lega è ritornato a criticare la decisione della maggioranza di chiudere tutto nonostante gli atti del Comitato tecnico-scientifico che consigliavano le zone rosse mirate. “Fortunatamente l’emergenza è alle spalle – ha ricordato l’ex ministro dell’Interno riportato dall’Ansa – il Paese ha bisogno di lavorare, di amare, di incontrarsi, di andare a scuola. Abbiamo un Governo che ha mentito all’Italia. In altri Paesi si sarebbero dimessi. Cercano di governare con la ... Leggi su newsmondo

fattoquotidiano : Per #Salvini '#Conte sequestrò mezza Italia'. Il 10 marzo (a lockdown in corso) lui diceva: 'Chiudere tutto da nord… - petergomezblog : Salvini “Conte sequestrò mezza Italia senza motivo”. Il 10 marzo (a lockdown in corso) diceva: “Chiudere tutto da n… - Rinaldi_euro : Lockdown e mascherine, Matteo Salvini spazza via il governo: bugiardi, irresponsabili e anti italiani - Il Tempo - RobertoRenga : RT @Open_gol: Il presidente della Camera Fico ha chiesto ai cinque parlamentari di farsi avanti, restituire i soldi e dimettersi. Dello ste… - twalso : RT @Libero_official: #Salvini rilancia le parole di #Conte sulla zona rossa mai istituita ad #Alzano e #Nembro. E attacca: 'La prova, ha me… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini “Il Migranti: Salvini, 'governo spalanca porti e mette in pericolo salute italiani' Affaritaliani.it