Roma, immigrato aggredisce e violenta una 67enne sul treno. Poi tenta la fuga sui binari (Di domenica 9 agosto 2020) Orrore a bordo sulla tratta regionale della linea Roma-Avezzano: immigrato violenta una 67enne sul treno. La donna, aggredita e abusata senza pietà da un 28enne straniero. L’uomo, dopo aver chiesto se poteva prendere posto vicino a lei, ha viaggiato insieme a quella che aveva deciso che sarebbe stata la sua vittima per un tratto. Poi, nel momento in cui dal vagone è sceso l’ultimo passeggero, l’immigrato si è scaraventato contro la signora, immobilizzandola e cominciando a usarle violenza. Roma, immigrato violenta una 67enne sul treno Sordo a qualunque richiamo alla pietà gridato a viva voce dalla donna, l’orco non ha sentito ragioni, continuando ad ... Leggi su secoloditalia

