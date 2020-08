Roma, due suicidi nel giro di un’ora: due donne si lanciano dai balconi delle rispettive abitazioni, morte sul colpo (Di domenica 9 agosto 2020) Tragedie della disperazione nella tarda mattinata di oggi – 9 agosto – a Roma, dove due donne, una di 54, l’altra di 49 anni, si sono suicidate gettandosi dai balconi delle rispettive abitazioni, nel giro di poco più di un’ora. Il primo episodio è avvenuto alle ore 12:34 in via Jacopo Sadoleto, in zona Primavalle. Una donna italiana di 54 anni si era appena gettata dalla sua abitazione, situata al terzo piano. L’allarme è arrivato agli agenti del Commissariato Primavalle, che sono immediatamente accorsi insieme ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, morta sul colpo. UN ALTRO suicidiO UN’ORA DOPO Stessa scena poco dopo, alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Roma due Coronavirus: a Roma 31 nuovi casi, altri sette nel resto della regione Lazio RomaToday La Folorunso brilla a Pavia: 400 ostacoli in 55"40

A Pavia, nei 400 ostacoli, vince e convince Ayomide Folorunso. L'azzurra corre in 55"40, con una delle sue migliori prestazioni in carriera. Soltanto quattro volte è andata più veloce: nella scorsa st ...

Europa League: ottimismo Bosz, Inter? possiamo batterla'

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "Abbiamo visto in Italia e anche in Europa che l'Inter ha una squadra fortissima, ma noi abbiamo i mezzi per poterli battere. Dobbiamo far vedere una prestazione ottima senza f ...

