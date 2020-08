Pirlo-Juve, come inizio non c’è male: gaffe sui social per il neo-allenatore bianconero (Di domenica 9 agosto 2020) “Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus e pronto per questa fantastica opportunità”, ha scritto Andrea Pirlo sul proprio profilo Twitter. Peccato che il neo-tecnico dei bianconeri abbia menzionato un account sbagliato del club torinese. L’ex centrocampista si è poi corretto. Diciamo che con i social ci deve lavorare, i tifosi della Juve sperano sia migliore l’impatto sul campo. “Pirlo tecnico della Juve? Un’offesa al lavoro ed al merito”: dura critica alla scelta di Agnelli La nuova Juve di Pirlo: freschezza, gioventù e spensieratezza. Oggi giocherebbe così FOTO Da Checco Zalone a un Ronaldo sorpreso: Pirlo alla ... Leggi su calcioweb.eu

