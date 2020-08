"Manifesta incapacità". Asse Conte-Mattarella, bomba atomica di Bisignani: governo, ecco che testa salta (Di domenica 9 agosto 2020) Nel giorno in cui Roberto Gualtieri rilascia un'intervista fiume a Repubblica, in cui spiega "come taglieremo le tAsse" e come verranno utilizzati i denari europei del Recovery Fund, proprio contro il ministro dell'Economia piovono le informazioni snocciolate da Luigi Bisignani in un intervento su Il Tempo. Il ministro si riempie la bocca parlando di un futuro che, secondo l'uomo che sussurra ai potenti, semplicemente non esiste. Sul quotidiano capitolino, infatti, Bisignani ci fa sapere che "Gualtieri è arrivato al capolinea", come da titolo. "Ormai si sono tutti convinti, dal Quirinale a Palazzo Chigi, dalla Banca d'Italia alla Bce, che a dover saltare giù dal governo per Manifesta incapacità è il professore associato di storia ... Leggi su liberoquotidiano

