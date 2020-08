L'occasione c'è (Di domenica 9 agosto 2020) Andremo avanti così, salvo intese, fino al nulla. E lo faremo dicendoci di stare evitando il peggio. Che pare non abbia fine, ma anche questo ravanare nel niente sfinisce. Eppure un modo per rompere l’andazzo c’è. O ci sarebbe.Oramai neanche ci si fa caso a che per superare un concorso da autista si debba conoscere l’inglese, mentre al governo si combatte il “vairus”, né rileva che per i morti di Beirut si sia vicini al popolo libico. Quisquiglie. Quel che uccide è continuare imperterriti a far crescere la spesa corrente finanziandola a debito, che si spendano fiumi di denaro per accudire i mali senza supporre di dover rimediare, che si discuta animatamente su quali e quanti fondi europei (senza la Bce saremmo già da tempo in bancarotta) prendere, ma non su cosa farci. Ci penseremo a ... Leggi su huffingtonpost

Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del 64° anniversario della tragedia di #Marcinelle : - gualtierieurope : #DLAgosto, lavoro, investimenti, decontribuzione al sud, fisco, recovery fund e molto altro. Abbiamo l'occasione ir… - chetempochefa : Ci sono momenti in cui si ha il dovere di non piacere a qualcuno, e noi non siamo piaciuti.” Nel 100° anniversario… - divorex82 : RT @ErmannoKilgore: Mettono già le mani avanti, sistema bonus sbagliato...l’occasione fa l’uomo ladro.. - neverxmjnd_ : RT @let_me_fly_0: milano sarà blessata da questo video in occasione del compleanno di jungkook ci rendiamo conto? JUNGKOOK ITALIA DOMINAZIO… -

Ultime Notizie dalla rete : occasione è Milano-Sanremo: vince il belga Van Aert, ma è stata una occasione mancata per Genova e la Liguria Il Sole 24 ORE Le Iene ricordano Nadia Toffa ad un anno dalla sua scomparsa, dal suo primo servizio all'impegno per la città di Taranto

MILANO - Credo che se Nadia ci vedesse fare quello che stiamo facendo si ammazzerebbe dalle risate! A un anno di distanza stiamo per farvi vedere qualcosa per cui non siamo assolutamente attrezzati, p ...

MotoGP a Brno. Brad Binder: un gran regalo con 48 ore di anticipo

Brad Binder s'è fatto con 48 ore di anticipo il regalo per i suoi 25 anni. Nato l'11 agosto del 1995, infatti, il pilota sudafricano è salito oggi sul gradino più alto del podio in una gara di MotoGP.

MILANO - Credo che se Nadia ci vedesse fare quello che stiamo facendo si ammazzerebbe dalle risate! A un anno di distanza stiamo per farvi vedere qualcosa per cui non siamo assolutamente attrezzati, p ...Brad Binder s'è fatto con 48 ore di anticipo il regalo per i suoi 25 anni. Nato l'11 agosto del 1995, infatti, il pilota sudafricano è salito oggi sul gradino più alto del podio in una gara di MotoGP.