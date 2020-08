Le rubano lo scooter mentre è in vacanza. Lo scopre grazie alla Polizia (Di domenica 9 agosto 2020) Pavia, 9 agosto 2020 - È partita in vacanza il 15 luglio, lasciando lo scooter parcheggiato in strada a Milano . E ha scoperto che le era stato rubato da alcune settimane solo quando la Polizia le ha ... Leggi su ilgiorno

Yogaolic : Le rubano lo scooter mentre è in vacanza. Lo scopre grazie alla Polizia - blitz70 : @SkyTG24 Pregiudicati, rubano uno scooter, senza patente e hanno anche delle armi ma vengono solo denunciati! Ma arrestarli non è possibile? - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Milano, le rubano scooter ma lo scopre quando la polizia lo ritrova - SkyTG24 : #Milano, le rubano scooter ma lo scopre quando la polizia lo ritrova - AnsaLombardia : Le rubano scooter, lo scopre quando la polizia lo ritrova. Lo avevano 2 ragazzi scappati all'alt a Pavia, furto a M… -

Ultime Notizie dalla rete : rubano scooter Le rubano scooter, lo scopre quando la polizia lo ritrova Agenzia ANSA Le rubano lo scooter mentre è in vacanza. Lo scopre grazie alla Polizia

Pavia, 9 agosto 2020 - È partita in vacanza il 15 luglio, lasciando lo scooter parcheggiato in strada a Milano. E ha scoperto che le era stato rubato da alcune settimane solo quando la polizia le ha ...

Milano, le rubano scooter ma lo scopre quando la polizia lo ritrova

Lo avevano rubato un 30enne e un 19enne, entrambi pregiudicati. Ieri i due hanno incrociato una pattuglia e hanno accelerato. Gli agenti hanno cercato di fermarli, ma loro hanno lasciato lo scooter e ...

Pavia, 9 agosto 2020 - È partita in vacanza il 15 luglio, lasciando lo scooter parcheggiato in strada a Milano. E ha scoperto che le era stato rubato da alcune settimane solo quando la polizia le ha ...Lo avevano rubato un 30enne e un 19enne, entrambi pregiudicati. Ieri i due hanno incrociato una pattuglia e hanno accelerato. Gli agenti hanno cercato di fermarli, ma loro hanno lasciato lo scooter e ...