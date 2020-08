Instagram censura la modella di colore: esplode la protesta online. Ecco cos'è accaduto (Di domenica 9 agosto 2020) La 28enne modella inglese Nyome Nicholas-Williams lavora da anni e ha posato per campagne di marchi noto come Adidas e Dove , è stato un punto di arrivo di un percorso partito da un disturbo ... Leggi su leggo

La 28enne modella inglese Nyome Nicholas-Williams lavora da anni e ha posato per campagne di marchi noto come Adidas e Dove, è stato un punto di arrivo di un percorso partito da un disturbo alimentare ...La sua foto è stata rimossa da Instagram con l'avviso che il suo profilo rischiava di essere chiuso. E' la disavventura capitata alla 28enne modella inglese Nyome Nicholas-Williams, che ha posato per ...