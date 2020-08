I vizi della procura alle liti si possono sempre sanare (Di domenica 9 agosto 2020) procura alle liti invalidaSanatoria della procura alle litiIl difetto della procura alle liti è sempre sanabileprocura alle liti invalidaTorna su La Cassazione con la sentenza n. 16252/2020 (sotto allegata) afferma l'importante principio secondo cui, in base alla nuova formulazione dell'art 182 c.p.c la procura alle liti è sempre sanabile, perfino quando è assente, in quanto il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza in giudizio è obbligato a concedere un termine per il rilascio o la rinnovazione ... Leggi su studiocataldi

La Cassazione con la sentenza n. 16252/2020 (sotto allegata) afferma l'importante principio secondo cui, in base alla nuova formulazione dell'art 182 c.p.c la procura alle liti è sempre sanabile, perf ...

Due stelle davanti all'Alta Corte

Bisognerà attendere ancora qualche settimana per conoscere la sentenza dell'Alta Corte di Londra, ma il danno d’immagine, per Johnny Depp il divo della saga “I Pirati dei Caraibi”, è già enorme. Forse ...

