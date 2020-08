GP Brno gara Moto2: Bastianini piega Lowes (Di domenica 9 agosto 2020) Enea Bastianini non si ferma. A sole due settimane dal primo trionfo in carriera, il riminese del Team Italtrans concede il bis nella gara Moto2 del GP di Brno. Il “Bestia” tiene sotto controllo Sam Lowes, in un duello a distanza che sembrava una guerra di logoramento. Con questo secondo successo, Bastianini sale al comando del mondiale piloti. L’autore della pole position, Joe Roberts, sale sul terzo gradino del podio. Lo statunitense dell’American racing ha provato a stare con i primi due tutto il tempo, ma alla fine ha ceduto. E’ il primo podio “Made in USA” nella classe intermedia dal 1993, quando John Kocinski fece secondo ad Assen in 250. Completano la top five Luca Marini e Augusto Fernandez, che chiude una giornata trionfale per ... Leggi su sport.periodicodaily

