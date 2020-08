E’ morta Franca Valeri, aveva compiuto 100 anni lo scorso luglio (Di domenica 9 agosto 2020) E’ morta Franca Valeri. L’attrice aveva compiuto 100 anni lo scorso 31 luglio. Nata nel 1920 a Milano, di buona famiglia di origine ebraica, negli anni si era fatta conoscere anche come talentuosa scrittrice e autrice di libri e commedie, e non più solamente come attrice e comica in tv. E’ morta Franca Valeri Dalla... L'articolo E’ morta Franca Valeri, aveva compiuto 100 anni lo scorso luglio proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

