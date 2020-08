Conte: "Il vaccino tra qualche mese, non sarà obbligatorio Sonora sciocchezza che ho detto il falso ai pm". Video (Di domenica 9 agosto 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ospite de La Piazza, l'evento organizzato da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi). Viene intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino. DIRETTA WEB Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Roma, 9 ago. (LaPresse) - "L'Italia è leader nella ricerca del vaccino. Siamo in alcuni progetti di ricerca, con segnali positivi. Se si dovessero confermare queste previsioni, c'è la possibilità di d ...

Saranno novanta i volontari che nel Lazio testeranno il vaccino per il Covid-19. Per candidarsi ci si potrà prenotare via e-mail all'indirizzo dirsan@inmi.it. I candidati dovranno avere tra i 18 e i 5 ...

