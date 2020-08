Caos deputati, 5 di loro chiesero il Bonus vacanze, chieste le dimissioni da più parti (Di lunedì 10 agosto 2020) Ha inevitabilmente scatenato un vespaio quanto emerso dall’Inps, nella fattispecie la sezione incaricata per scovare frodi: 5 deputati, il cui stipendio netto supera i 12mila euro mensili hanno infatti chiesto richiesto il Bonus vacanze, provvedimento adottato dal governo corrente per incentivare il turismo in Italia, che può arrivare ad un valore massimo di 600 euro. Le reazioni della politica I nomi dei deputati non sono stati resi noti per ovvie motivazioni ma diverse testate giornalistiche hanno fatto trapelare le appartenenze politiche: si tratta di tre parlamentari della Lega, uno del M5s e uno di Italia viva, ma la vicenda sembra riguardi anche un giro di persone più ampio visto che sarebbero coinvolti anche 2mila amministratori locali e tra loro ... Leggi su giornal

AssiElena : @italia_nel_caos Oltre ai 5 deputati ci sono 2000 tra sindaci consiglieri regionali etcetc?????? - annaros70527446 : @italia_nel_caos 5 deputati hanno intascato 1600 delle PI ma con tutte questa gente assunta come commissioni nessu… - italia_nel_caos : CHI SONO I 5 DEPUTATI PEZZI DI MERDA, AVIDI DI DENARO, CHE CON UNO STIPENDIO MENSILE DA 12439 EURO HANNO AVUTO IL… - Controleuro1 : La Riforma del CONI! ma questi mi hanno rotto il cazzo: Nel M5S regna il caos più totale. Una lettera di cinque dep… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos deputati Taglio parlamentari: caos PD, malumori del partito sul referendum Money.it CAOS LIBANO/ Piazza contro Hezbollah, ora Francia e Lega araba ascoltino la Chiesa

CAOS LIBANO/ La rivoluzione si affida ai santi, ma i partiti (e lo Stato) dove sono? Il lutto è durato due giorni. Lo sgomento è diventato rivolta. Il Libano è oggi una polveriera, molto somigliante a ...

La Grillo lascia i grillini, anzi no. M5s nel caos

di Ettore Maria Colombo Nel magico mondo dei 5Stelle può succedere anche che un esponente di peso del Movimento, l’ex ministra (e anche ex capogruppo alla Camera) Giulia Grillo, oggi deputata semplice ...

