Brutta disavventura per Carolyn Smith, lividi e dolori: “Stai bene?”, la preoccupazione dei fan (Di domenica 9 agosto 2020) Carolyn Smith pronta per Ballando con le Stelle 15 Tra qualche settimana, dopo lo stop forzato dello scorso marzo causato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, partirà la 15esima edizione di Ballando con le Stelle. A capo della giuria (confermata) del talent show condotto da Milly Carlucci ci sarà ancora una volta Carolyn Smith. Quest’ultima oltre ad aver trovato la popolarità nel nostro Paese grazie al programma di danza di Rai Uno è particolarmente attiva sui suoi canali social. Qui infatti, la coreografa condivide spesso momenti del suo quotidiano col marito, amici e i suoi cani, ma anche le prove e le lezioni di danza che fa nella sua scuola privata. La donna, inoltre, da anni combatte contro un brutto male che non vuole lasciarla in pace. La giudice di Ballando con le Stelle ... Leggi su kontrokultura

Fprime86 : RT @CalcioPillole: #SerieAFemminile Brutta disavventura in casa Roma: un incendio sviluppatosi accanto al campo di allenamento Giulio Ones… - aifosatir : RT @CalcioPillole: #SerieAFemminile Brutta disavventura in casa Roma: un incendio sviluppatosi accanto al campo di allenamento Giulio Ones… - CalcioPillole : #SerieAFemminile Brutta disavventura in casa Roma: un incendio sviluppatosi accanto al campo di allenamento Giulio… - tweetnewsit : Alena Seredova, brutta disavventura per la showgirl: ecco cosa le è successo - piobulgaro : ?? BRUTTA DISAVVENTURA PER LA FAMOSA SHOWGIRL: 'È tutto allagato'! Ecco cosa ha fatto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Brutta disavventura Brutta disavventura per Carolyn Smith, lividi e dolori: “Stai bene?”, la preoccupazione dei fan Kontrokultura One Direction, incidente mortale in bicicletta: come sta?

Simon Cowell, noto produttore musicale britannico e ideatore degli One Direction, ha davvero vissuto una brutta disavventura. Ma che cosa gli è successo? Simon Cowell è senza alcun dubbio uno dei prod ...

Attaccate da uno sciame di vespe: due donne soccorse in elicottero a Vedeseta

È successo nel pomeriggio di sabato 8 agosto: stavano passeggiando in montagna, a Vedeseta, quando sono state attaccate da uno sciame di vespe. Brutta disavventura per due donne milanesi, che hanno ri ...

Simon Cowell, noto produttore musicale britannico e ideatore degli One Direction, ha davvero vissuto una brutta disavventura. Ma che cosa gli è successo? Simon Cowell è senza alcun dubbio uno dei prod ...È successo nel pomeriggio di sabato 8 agosto: stavano passeggiando in montagna, a Vedeseta, quando sono state attaccate da uno sciame di vespe. Brutta disavventura per due donne milanesi, che hanno ri ...