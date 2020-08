Bonus Covid-19 ai parlamentari, è bufera in Parlamento (Di domenica 9 agosto 2020) Bonus Covid-19 ai parlamentari, dopo che la vincenda è stata sdoganata da un articolo è bufera in Parlamento. Molti chiedono la restituzione Bonus Covid-19, la notizia che cinque parlamentari più un noto conduttore tv hanno chiesto e ottemnuto i 600 meuro infiamma il dibattito politico. Una segnalazione dell’Inps, ripresa quessta matina da ‘La Repubblica’ che … L'articolo Bonus Covid-19 ai parlamentari, è bufera in Parlamento proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

