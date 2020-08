Antonella Elia opinionista del Grande Fratello Vip: arriva la conferma ufficiale (Di domenica 9 agosto 2020) arriva la conferma: Antonella Elia opinionista ufficiale del Grande Fratello Vip. Dopo numerosi rumors, indiscrezioni e possibili altri nomi, al fianco di Pupo in questa quinta edizione, ci sarà la ex Valletta di Mike, parola di Blogo che diffonde la notizia in anteprima. Antonella Elia è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip Fumata bianca... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

lucasofri : La storia di Guia Soncini e il suo consiglio a Antonella Elia - salvatrash1 : Antonella Elia erede di Barbara D'Urso confirmed. - Chicca_colors : @Francym97 Clizia era una bomba piaceva a tanti prima dell'errore, se fosse andata avanti non c'erano Antonella Eli… - letterabi : RT @casiftangeles: Immaginatevi di criticare Clizia Incorvaia ma di stannare Antonella Elia. Ovvero, siete delle incoerenti del cazzo - thisisawrongwld : RT @casiftangeles: Immaginatevi di criticare Clizia Incorvaia ma di stannare Antonella Elia. Ovvero, siete delle incoerenti del cazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Temptation Island, Manila Nazzaro commenta lo schiaffo di Antonella Elia a Pietro DiLei Vip Grande Fratello Vip, Antonella Elia sarà la nuova opinionista

Mancano poche settimane al via del Grande Fratello Vip e il totonomi impazza. Se ci sono ancora incertezze per quanto riguarda i concorrenti del reality guidato da Alfonso Signorini, la scelta per l’o ...

Intervista esclusiva a Lorenzo Amoruso: “Con Andrea non c’è stato nessun litigio”

Lorenzo, cosa ti ha spinto a partecipare a “Temptation Island”? Cosa ti ha insegnato questa esperienza? Mi ha spinto Manila a partecipare perché ho un passato abbastanza birichino ed era interessata a ...

Mancano poche settimane al via del Grande Fratello Vip e il totonomi impazza. Se ci sono ancora incertezze per quanto riguarda i concorrenti del reality guidato da Alfonso Signorini, la scelta per l’o ...Lorenzo, cosa ti ha spinto a partecipare a “Temptation Island”? Cosa ti ha insegnato questa esperienza? Mi ha spinto Manila a partecipare perché ho un passato abbastanza birichino ed era interessata a ...